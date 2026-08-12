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    Два лесных пожара вспыхнули в двух областях Казахстана

    Сегодня, 12 августа, на территории Республики Казахстан зарегистрировано 2 лесных пожара — в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

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    Фото: департамент чрезвычайных ситуаций Акмолинской области

    К тушению пожаров привлечены силы и средства государственных лесохозяйственных учреждений, а также авиадесантники и вертолет РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством.

    Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования сотрудников РГКП «Казавиалесоохрана» и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров.

    — Благодаря оперативному оповещению необходимые силы и средства своевременно прибыли к местам пожаров. В результате очаги были в короткие сроки локализованы и полностью ликвидированы. В пожароопасный период призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности, — отметили в Минэкологии. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю зарегистрировали 47 лесных пожаров.

    Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары Спасатели
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор