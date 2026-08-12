Два лесных пожара вспыхнули в двух областях Казахстана

Сегодня, 12 августа, на территории Республики Казахстан зарегистрировано 2 лесных пожара — в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

К тушению пожаров привлечены силы и средства государственных лесохозяйственных учреждений, а также авиадесантники и вертолет РГКП «Казавиалесоохрана», оборудованный водосливным устройством.

Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования сотрудников РГКП «Казавиалесоохрана» и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров.

— Благодаря оперативному оповещению необходимые силы и средства своевременно прибыли к местам пожаров. В результате очаги были в короткие сроки локализованы и полностью ликвидированы. В пожароопасный период призываем граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности, — отметили в Минэкологии.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю зарегистрировали 47 лесных пожаров.