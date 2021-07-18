Два легковых авто столкнулись и сгорели в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области столкнулись два автомобиля и оба сгорели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на трассе «Шубаркудык-Соль-Илецк» в районе села Саралжын Уилского района. 26-летний водитель автомобиля «Ваз-2110» столкнулся с автомобилем» Мitsubisi Montero. Два автомобиля съехали с дороги, тем самым загоревшись.

«В результате ДТП водители автомобилей и 5 пассажиров получили травмы. Они доставлены в Уилскую районную больницу», - сообщил руководитель пресс-службы ДП области Ерболат Саркулов.

С начала года в регионе произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 40 человек.