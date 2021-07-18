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    18:10, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Два легковых авто столкнулись и сгорели в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области столкнулись два автомобиля и оба сгорели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло на трассе «Шубаркудык-Соль-Илецк» в районе села Саралжын Уилского района. 26-летний водитель автомобиля «Ваз-2110» столкнулся с автомобилем» Мitsubisi Montero. Два автомобиля съехали с дороги, тем самым загоревшись.

    «В результате ДТП водители автомобилей и 5 пассажиров получили травмы. Они доставлены в Уилскую районную больницу», - сообщил руководитель пресс-службы ДП области Ерболат Саркулов.

    С начала года в регионе произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли около 40 человек.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Актюбинская область
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