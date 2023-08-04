Два крупных завода на 4500 рабочих мест построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два крупных завода, на которых работу получат 4500 человек, построят в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, это завод по производству бутадиена и газоперерабатывающий завод. Бутадиеновый завод планируется построить в партнерстве с одной из российских компаний. На нем будет производиться каучуковая продукция, необходимая для производства шин. Стоимость проекта - 800 млн долларов. На новом предприятии будет создано более 2500 рабочих мест. Ожидается, что строительство проекта начнется в следующем году и завод будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

«Второй завод – это совместный с иностранными инвесторами проект по переработке газа. Его стоимость - 500 млн долларов. На заводе, строительство которого начнется в этом году, будет создано более 2000 рабочих мест», - сообщил Жасулан Бисембиев.

На обоих предприятиях планируется в первую очередь трудоустроить людей, увольняемых в связи с завершения проекта расширения на Тенгизском месторождении.