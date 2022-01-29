Новости
Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде
29 Января 2022 12:46
Поделиться:
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда примет два международных юношеских теннисных турнира среди игроков до 18 лет серии ITF Juniors G4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеТренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА
Соревнования среди юношей и девушек пройдут в одиночном и парном разрядах с 31 января по 5 февраля и с 7 по 12 февраля 2022 года на кортах Национального теннисного центра. Уже известно, что в основной сетке одиночки сыграют казахстанцы: Ислам Орынбасар, Ерасыл Ердилда, Кирилл Колганов, Илья Ведмедь, Данир Калдыбеков, Ильяс Маратулы, Олег Гусаков, Александр Черномаз, Арсланбек Айткулов, Амир Омарханов, Виталий Зацепин, Жанель Рустемова, сестры Арыстанбековы, Айя Нупбай, Дарига Рустемова, Инкар Дюсебай и другие.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
3 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Оставить комментарий
Читайте также
- Реабилитационный центр для детей с инвалидностью откроют в Балхаше
- Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине
- Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя
- Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине
- Как казахстанские спортсмены заселялись в олимпийскую деревню
- Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн