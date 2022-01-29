+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде

29 Января 2022 12:46
Поделиться:
Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда примет два международных юношеских теннисных турнира среди игроков до 18 лет серии ITF Juniors G4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине
Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА

Соревнования среди юношей и девушек пройдут в одиночном и парном разрядах с 31 января по 5 февраля и с 7 по 12 февраля 2022 года на кортах Национального теннисного центра. Уже известно, что в основной сетке одиночки сыграют казахстанцы: Ислам Орынбасар, Ерасыл Ердилда, Кирилл Колганов, Илья Ведмедь, Данир Калдыбеков, Ильяс Маратулы, Олег Гусаков, Александр Черномаз, Арсланбек Айткулов, Амир Омарханов, Виталий Зацепин, Жанель Рустемова, сестры Арыстанбековы, Айя Нупбай, Дарига Рустемова, Инкар Дюсебай и другие.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине
Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя
Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине
Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА
Популярное
1 О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
2 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
3 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
4 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
5 Назначен новый начальник департамента полиции СКО
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Как казахстанские спортсмены заселялись в олимпийскую деревню
Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
Назначен новый начальник департамента полиции СКО
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив