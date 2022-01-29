Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Караганда примет два международных юношеских теннисных турнира среди игроков до 18 лет серии ITF Juniors G4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования среди юношей и девушек пройдут в одиночном и парном разрядах с 31 января по 5 февраля и с 7 по 12 февраля 2022 года на кортах Национального теннисного центра. Уже известно, что в основной сетке одиночки сыграют казахстанцы: Ислам Орынбасар, Ерасыл Ердилда, Кирилл Колганов, Илья Ведмедь, Данир Калдыбеков, Ильяс Маратулы, Олег Гусаков, Александр Черномаз, Арсланбек Айткулов, Амир Омарханов, Виталий Зацепин, Жанель Рустемова, сестры Арыстанбековы, Айя Нупбай, Дарига Рустемова, Инкар Дюсебай и другие.