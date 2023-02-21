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    21:00, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Два крупных теннисных турнира пройдут в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 февраля по 12 марта 2023 года в Астане пройдут международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour «BeeTV 40 Women's» и «BeeTV 60 Women's» с общими призовым фондом 100 000 долларов США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Участие примут игроки из ТОП-300 мирового рейтинга. Среди них японка Моюка Учиджима (120 WTA), победительница девяти турниров Большого шлема в парном разряде, француженка Кристина Младенович (150 WTA), россиянка Анастасия Захарова (166 WTA), румынка Ирина-Мария Бара (197 WTA), сербка Наталья Стефанович (221 WTA) и другие.

    Честь Казахстана будут защищать Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Жанель Рустемова и другие.
    В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Астане будет третьей и четвертой категорий.

    Фото: sports.kz




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