Два крупных предприятия в Алматы отправят работников в отпуск с сохранением зарплаты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В связи с опасностью распространения коронавируса, сразу два крупных предприятия в Индустриальной зоне Алматы - ТОО «Tokyo Rope Almaty» и ТОО «Asia steel pipe company» приняли решение об отправке своих сотрудников в отпуск с сохранением заработной платы на период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завод «Tokyo Rope Almaty» отправит сотрудников с 20 марта, «Asia steel pipe company» - уже с завтрашнего дня, 17 марта 2020 года. Речь идет об отпуске и сохранении зарплаты для 120 человек», - говорится на официальном сайте ТОО «Индустриальная зона – Алматы».

Когда производство возобновится, пока неизвестно. По ожиданиям компаний, они заработают вновь 16 апреля, по окончании введенного в Казахстане режима ЧП.

«Простой производства на период карантина, безусловно, нанесет ущерб, однако здоровье наших сотрудников важнее экономических соображений», - комментируют главы предприятий.

Tokyo Rope Almaty снабжает внутренний рынок селе- и лавинозащитными сооружениями, системами инженерной защиты и другой продукцией по обеспечению безопасности.

ASPC производит трубы для функционирования газопроводов, нефтепроводов. Завод обеспечивает трубной продукцией рынок Казахстана и ближнего зарубежья.