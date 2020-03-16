-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Два крупных предприятия в Алматы отправят работников в отпуск с сохранением зарплаты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В связи с опасностью распространения коронавируса, сразу два крупных предприятия в Индустриальной зоне Алматы - ТОО «Tokyo Rope Almaty» и ТОО «Asia steel pipe company» приняли решение об отправке своих сотрудников в отпуск с сохранением заработной платы на период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Завод «Tokyo Rope Almaty» отправит сотрудников с 20 марта, «Asia steel pipe company» - уже с завтрашнего дня, 17 марта 2020 года. Речь идет об отпуске и сохранении зарплаты для 120 человек», - говорится на официальном сайте ТОО «Индустриальная зона – Алматы».
Когда производство возобновится, пока неизвестно. По ожиданиям компаний, они заработают вновь 16 апреля, по окончании введенного в Казахстане режима ЧП.
«Простой производства на период карантина, безусловно, нанесет ущерб, однако здоровье наших сотрудников важнее экономических соображений», - комментируют главы предприятий.
Tokyo Rope Almaty снабжает внутренний рынок селе- и лавинозащитными сооружениями, системами инженерной защиты и другой продукцией по обеспечению безопасности.
ASPC производит трубы для функционирования газопроводов, нефтепроводов. Завод обеспечивает трубной продукцией рынок Казахстана и ближнего зарубежья.
- Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
- КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение
- Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов
- Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками
- В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
- ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ - БАХЫТ СУЛТАНОВ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана