Два крупных объекта чуть не столкнулись в космосе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авария могла привести к большим последствиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации американской компании LeoLabs, специализирующейся на спутниковом мониторинге и обнаружении столкновений, 27 января 2023 года на низкой околоземной орбите (на высоте 984 км) едва не произошла авария, которая потенциально могла создать тысячи фрагментов опасного космического мусора.

Согласно заявлению LeoLabs, опубликованному в Twitter 27 января, два объекта разошлись на расстоянии 6 метров с погрешностью «всего несколько десятков метров». Этими объектами, которые едва не попали друг в друга, были несуществующий корпус ракеты SL-8 и мертвый российский спутник-шпион «Космос 2361».

Инцидент был очень близок к «наихудшему сценарию», который мог породить еще тысячи обломков космического мусора в волновом эффекте. По мере того, как низкая околоземная орбита становится все более тесной, такие вызовы становятся все более распространенными, что подчеркивает реальную угрозу окружающей среде, в которой работают Международная космическая станция и тысячи критически важных спутников, отмечает LeoLabs.

По мнению LeoLabs, низкая околоземная орбита, которая простирается от 950 до 1050 километров по высоте, является «плохим районом», так как имеет значительный потенциал образования мусора. К примеру, в данное время в этом регионе находится около 160 корпусов ракет SL-8 и около 160 полезных нагрузок, запущенных более 20 лет назад.

Фото: ЕКА — Европейское космическое агентство