Два крупных кораблекрушения произошли из-за шторма у берегов Греции
Известно об одной надувной лодке, которая перевернулась в ночь на четверг близ греческого острова Лесбос. В ней, по данным береговой охраны Греции, находились практически исключительно женщины из африканских стран. Десять человек удалось спасти.
Второе крушение произошло в сотнях километрах к юго-западу у острова Китира – легкий парусный катер сел на мель и затонул. Спасать людей, которые пытались выжить, цепляясь за скалы в бурных водах, помогали местные жители. У берегов Китиры из воды достали около 80 выходцев из Ирана, Ирака и Афганистана. Подтверждена гибель нескольких человек.
Катастрофа произошла в условиях штормового ветра, который осложняет проведение поисково-спасательных операций.
Министр по делам мореходства Греции Яннис Плакиотакис связал гибель мигрантов с организованной преступностью.
Фото: euronews.com