Два крупных ДТП произошли в Павлодарской области: погибли 5 человек
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В одной из аварий на трассе в Баянаульском районе Павлодарской области погибли пять человек, а для транспортировки еще двоих пострадавших оперативно был сформирован борт санавиации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Крупное дорожно-транспортире происшествие случилось на трассе Майкаин - Баянаул. В результате столкновения двух автомобилей трое мужчин 36, 45 и 65 лет и две женщины 37 и 52 лет скончались на месте, - сообщила журналистам пресс-служба областной станции скорой помощи. - Еще двое пострадавших - 37-летний мужчина и 14-летний подросток - с тяжёлыми травмами были доставлены в центральную больницу Баянаульского района. Вызов отработали две бригады скорой помощи».
Не дожидаясь заявки, в станции скорой помощи сформировали борт санавиации в составе реаниматолога и травматолога. Она вылетела для транспортировки этих пациентов в Павлодар, отметили в ведомстве.
Второе ДТП случилось на трассе Павлодар - Мичурино.
«В аварии столкнулись автомобиль и трактор. В этом случае пострадали 34-летний мужчина, 22-летняя девушка и двое детей: 4-летняя девочка и 8-летний мальчик. В скорую помощь о произошедшем ДТП сообщили полицейские. На место выехала бригада службы 103 из пункта в селе Чернорецкое», - добавили в пресс-службе.
В станции скорой помощи, благодаря GPS-навигатору, определили ближайшую к месту аварии шоковую бригаду в Павлодаре и направили ее навстречу. После оказания реанимационной помощи пострадавшим их доставили в павлодарские первую и третью горбольницы, дополнили в областной станции скорой помощи.
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