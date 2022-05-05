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Два крупных астероида пролетят мимо Земли
5 Мая 2022 23:00

Два крупных астероида пролетят мимо Земли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 и 9 мая 2022 года два астероида пролетят рядом c Землей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Контроль за всеми астероидами через сеть партнерских телескопов и Координационное бюро планетарной обороны ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - НАСА, которое также классифицирует их, как потенциально опасные и безопасные для Земли.

Что касается ближайших сближений с Землей двух астероидов – 2009 JF1 и 467460 (2006 JF42), то они совершат безопасный пролет, говорится в сообщении Astro News. Диаметр астероида 2009 JF1 составляет всего около 10 метров, он был исключен из списка наблюдения Европейского космического агентства в феврале 2022 года после того, как наблюдения показали, что вероятность его столкновения с Землей минимальна.

Второй астероид 2006 JF42 более массивный - от 380 до 860 метров в диаметре. При этом его ближайший проход с нашей планетой составляет 5,7 млн км, что более чем в 14 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

По последней информации НАСА, «к счастью, нет никаких известных астероидных угроз для Земли по крайней мере в течение 100 лет».


Автор:
Корреспондент

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