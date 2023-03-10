Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки

10 Марта 2023, 18:30
Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель Шымкента с заявление о том, что неизвестное лицо, обещая привезти два кроссовера из Актау в Астану, завладел автомашинами.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Установлено, что, представившись водителем автовоза, он обещал перевезти автомашины. Затем нанял автовоз до Актобе, чтобы «замести следы» перегрузил автомобили на другой автовоз и отправил в Алматы.

Две машины Mitsubishi Montero Sport изъяты в Алматы и возвращены владельцу. Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК.


Новости по теме
На озере Копа в Кокшетау нашли мину
В Актюбинской области начато строительство домов для пострадавших от паводка в селе Кобда
Почти 20 тысяч полицейских и гвардейцев обеспечивают безопасность казахстанцев в Наурыз
Теги:
Читайте также
71 новый автобус получили школы Туркестанской области
Высокие риски подтопления прогнозируют синоптики в двух областях Казахстана
Более 70 тысяч кубометров воды откачали из подтопленных домов и дворов в Актюбинской области
Наурыз организовали карагандинские военнослужащие в гарнизоне
Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане
Люксембург: три года бесплатного проезда
В Актюбинской области начато строительство домов для пострадавших от паводка в селе Кобда
В Актобе отметили граждан, внесших вклад в развитие региона
Новости партнеров
Популярное
1 Четвертое за сутки землетрясение зарегистрировано на территории Таджикистана
2 Сумаляк - главное блюдо праздника Навруз
3 Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в Таджикистане
4 Землетрясение произошло в Кыргызстане
5 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Кахраманмараше

Лента новостей