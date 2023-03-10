Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два кроссовера присвоил актюбинец под предлогом перевозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель Шымкента с заявление о том, что неизвестное лицо, обещая привезти два кроссовера из Актау в Астану, завладел автомашинами.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Установлено, что, представившись водителем автовоза, он обещал перевезти автомашины. Затем нанял автовоз до Актобе, чтобы «замести следы» перегрузил автомобили на другой автовоз и отправил в Алматы.

Две машины Mitsubishi Montero Sport изъяты в Алматы и возвращены владельцу. Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК.