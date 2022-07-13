13 Июля 2022 13:40

Два костанайца подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Два костанайца подозреваются в хранении наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе операции «Карасора-2022» полицейские по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области задержали жителей областного центра, которые подозреваются в наркопреступлениях.

В доме у 48-летнего мужчины полицейские изъяли экстракционный опий весом более 700 граммов и предметы, предназначенные для его изготовления. По результатам проведенной экспертизы установлено, что мужчина производил экстракционный опий.

По его словам, опий использовал для личного употребления. Ранее мужчина привлекался неоднократно к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

По факту проводится расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК «Хранение наркотических средств в особо крупном размере«.

Также в областном центре по улице Высокая, во дворе у 48- летнего мужчины обнаружено 55 кустов конопли.

В ходе обыска в доме у подозреваемого оперативники изъяли 12 бумажных свертков с веществом зеленого цвета со специфическим запахом, а также шприцы и спрессованные таблетки. Согласно экспертизе, изъятое растение – культивируемая конопля весом почти 600 граммов. Начато досудебное производство по ст. 300 УК РК.

С начала года в регионе полицейские из незаконного оборота изъяли более 21 килограмма различных наркотических средств, из них более 555 граммов героин и свыше 737 гр. синтетических наркотиков.



Фото: polisia.kz