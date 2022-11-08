Два компонента вакцины против КВИ получили свыше 10,6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 8 ноября, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 844 185 человек, вторым компонентом привились 10 607 287 человек. Ревакцинировались 5 630 150 человек.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации населения против КВИ в разрезе регионов.