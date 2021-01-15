Два комитета Мажилиса возглавили представители парламентской оппозиции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два комитета Мажилиса Парламента РК возглавили представители парламентской оппозиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствие с законодательством по парламентской оппозиции в Мажилисе председателем не менее одного комитета должен быть представитель парламентской оппозиции. Поэтому парламентская оппозиция может выдвигать свои кандидатуры. До сегодняшнего заседания были проведены совещания с руководителями фракций партий парламентского большинства и парламентской оппозиции. Согласно принятому в ходе обсуждения решению руководители двух комитетов Мажилиса по аграрным вопросам и экологии и природопользованию будут предложены парламентской оппозицией, а остальные пять комитетов возглавят представители парламентского большинства, то есть от фракции партии «Nur Otan», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты.
Так, руководителем комитета по аграрным вопросам был избран представитель партии « Ақ жол» Ерлан Барлыбаев, руководителем комитета экологии и природопользования избран Александр Милютин от Народной партии Казахстана.
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