Два комитета Мажилиса возглавили представители парламентской оппозиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два комитета Мажилиса Парламента РК возглавили представители парламентской оппозиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с законодательством по парламентской оппозиции в Мажилисе председателем не менее одного комитета должен быть представитель парламентской оппозиции. Поэтому парламентская оппозиция может выдвигать свои кандидатуры. До сегодняшнего заседания были проведены совещания с руководителями фракций партий парламентского большинства и парламентской оппозиции. Согласно принятому в ходе обсуждения решению руководители двух комитетов Мажилиса по аграрным вопросам и экологии и природопользованию будут предложены парламентской оппозицией, а остальные пять комитетов возглавят представители парламентского большинства, то есть от фракции партии «Nur Otan», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты.

Так, руководителем комитета по аграрным вопросам был избран представитель партии « Ақ жол» Ерлан Барлыбаев, руководителем комитета экологии и природопользования избран Александр Милютин от Народной партии Казахстана.



