Два километра китайских сетей изъяли у браконьера на Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два километра китайских сетей изъяли у браконьера на Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 августа сотрудники природоохранной полиции управления криминальной полиции ДП Карагандинской области совместно с инспекторами Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

Около 15:30 часов на озере Балхаш в районе поселка Торангалык они заметили лодку. Полицейские задержали ее. Выяснилось, 43-летний житель города Балхаш установил запрещенные для ловли рыбы сети общей протяженностью 2 км. Оперативное вмешательство полицейских сорвало «рыбалку».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.



