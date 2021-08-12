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Два километра китайских сетей изъяли у браконьера на Балхаше

12 Августа 2021 15:17
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Два километра китайских сетей изъяли у браконьера на Балхаше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два километра китайских сетей изъяли у браконьера на Балхаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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11 августа сотрудники природоохранной полиции управления криминальной полиции ДП Карагандинской области совместно с инспекторами Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер».

Около 15:30 часов на озере Балхаш в районе поселка Торангалык они заметили лодку. Полицейские задержали ее. Выяснилось, 43-летний житель города Балхаш установил запрещенные для ловли рыбы сети общей протяженностью 2 км. Оперативное вмешательство полицейских сорвало «рыбалку».

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.



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#Карагандинская область   #Экология   #Общество  
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