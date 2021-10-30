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    21:39, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два килограмма марихуаны изъяли у семейчанина полицейские

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО задержали мужчину, хранившего наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Карасора» и «Рефлекс» сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности управления полиции города Семея на улице Герцена по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 40-летний местный житель.

    В ходе обыска по месту жительства в двух спальных комнатах, на шкафу были обнаружены один бумажный сверток и коробка с веществом зеленого цвета. Также полицейские при обыске бани нашли два полиэтиленовых пакета и таз с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Изъятое по месту жительства подозреваемого вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная» общим весом 2026 граммов.
    В ходе допроса подозреваемый пояснил, что выращивал и сушил марихуану у себя дома для личного употребления. Он водворен в изолятор временного содержания.
    «По факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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