Два кернохранилища построят в Казахстане - Сериккали Брекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Службе центральных коммуникаций о ходе исполнения поручений Главы государства доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На прошедшем расширенном заседании Правительства перед Минэкологии Глава государства поставил две важные задачи: развитие геологической отрасли и принятие мер по управлению численностью сайгаков.

Касательно геологии

Для геологической отрасли на сегодня характерна низкая восполняемость запасов и низкий уровень инвестиций в геологоразведку. Основными задачами, которые стоят перед отраслью, являются:

– повышение геологической изученности и выявление перспективных участков;

– развитие инфраструктуры геологической отрасли и геологической науки;

– цифровизация и автоматизация процессов;

– совершенствование законодательства.

Как сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов, данные вопросы нашли отражение в разработанном МЭГПР проекте Концепции развития геологической отрасли до 2025 года, находящихся на рассмотрении Администрации Президента РК и Нацпроекте «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

«В рамках нацпроекта общая площадь геологических исследований составит 680 тыс. квадратных км к 2026 году. Это позволит охватить геолого-геофизической изученностью до 2,2 млн квадратных км. Особое внимание уделяется выявлению перспективных участков на редкие и редкоземельные металлы», — сообщил в ходе брифинга Сериккали Брекешев.

В рамках цифровизации и автоматизации процессов велась работа по внедрению информсистемы «Национальный банк данных минеральных ресурсов».

«К сожалению, работа была затянута с 2019 года из-за длительных процедур по утверждению финансирования, определению поставщика. Систему должны были ввести в июле 2021 года. Однако при тестировании работоспособности информсистемы показали ее неготовность. По оценке независимого проектного офиса «KPMG» проект реализован лишь на 60%. Вместе с тем, бюджетные средства в размере 2,5 млрд тенге находятся на счетах Комитета казначейства, так как с невыполнением обязательств поставщиком оплата услуг не проводилась», — сказал министр экологии на брифинге.

Как пояснил глава экологического ведомства, было принято решение о дальнейшей реализации данной информсистемы в рамках создаваемой единой платформы недропользования «Kaznedra».

«Платформа является межведомственной, участвуют госорганы, которые работают с недропользователями. Сейчас работу проводим с Министерством цифровизации. До конца этого года будут в тестовом режиме функционировать ряд компонентов (структура база данных, интерактивная карта, бизнес-процесс заявки на лицензию на разведку ТПИ). Вопрос внедрения данной платформы находится на особом контроле», — отметил С. Брекешев.

Кроме того, в целях комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации в декабре прошлого года создана Национальная геологическая служба. В рамках службы планируется строительство фондового хранилища, 2-х кернохранилищ, ремонт и модернизация 4-х кернохранилищ и создание центра обработки данных. По расчетам Министерства уровень обеспечения государственной инфраструктурой достигнет 100%.

В целях улучшения инвестиционной привлекательности в геологоразведке, совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

Касательно популяции сайгаков

Из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане был введен запрет на их использование, в дальнейшем продлевавшийся вплоть до 2023 года, за исключением их изъятия в научных целях.

«Сделаю небольшую ремарку. Сайгаки не включены в Красную книгу. Это охотничий вид, но в отношении охоты на него введен запрет», — отметил министр экологии и геологии.

Благодаря принятым мерам по организации госохраны животного мира удалось добиться значительного роста сайгаков с 21 тыс. особей в 2003 г. до 1 млн 318 тыс. особей в 2022 г., что превысило максимальную численность в 1 млн 200 тыс. голов в советский период.

«Восстановление численности сайгака – это достижение Казахстана. 95% мировой популяции сайгаков сосредоточено в нашей стране. Сайгак — это наш национальный бренд. Грамотное управление этим ценным ресурсом — это та задача, которая стоит перед нами в настоящее время, надо решать ее системно, с учетом всех мнений, с обязательным научным сопровождением», — подчеркнул глава Минэкологии, выступая на брифинге СЦК.

Согласно поручению Главы государства, под председательством министра с участием научных организаций, заинтересованных госорганов и профильных ассоциаций проведено совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяции сайгаков.

Представителями Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана было высказано предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления.

После проведения научных исследований будут известны альтернативные способы управления численностью сайгаков.

«В свою очередь, Комитет науки Министерства науки и высшего образования ищет возможные пути финансирования исследований. Сумма финансирования будет определена после подготовки технического задания. Институтом зоологии начаты подготовительные работы», — сообщил С. Брекешев.

Как сказал Сериккали Брекешев, популяции сайгака в любом случае не могут бесконечно увеличиваться и стабильно существовать без управления ими, то есть только при охране и полном запрете использования вида. Их размер будет ограничен.

«Во-первых, наличием кормовых ресурсов, во-вторых, характерными для сайгака периодическими массовыми падежами по различным причинам, в том числе из-за болезней, эпизоотии. Проанализировав динамику численности сайгаков, с 1980 года отмечено 11 случаев массового падежа животных, в среднем каждые 3,5 года, при которых в среднем погибало 34% всей популяции, либо 18% от всей численности», — отметил в ходе доклада министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ввиду отсутствия соответствующих научных исследований спрогнозировать массовый падеж не представляется возможным, акцентировал С. Брекешев, поэтому нельзя исключать вероятность резкого колебания численности сайгаков от болезней и джутов.

Министерство экологии считает, что с точки зрения сохранения сайгака, наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.

«Такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Поэтому мы с Институтом зоологии начнем работу по глубоким исследованиям и после их завершения будем информировать общественность. Работы займут не один год», — сказал глава Минэкологии.

В свою очередь, для разрешения конфликтных вопросов с сельхозтоваропроизводителями, Министерством сельского хозяйства будут рассмотрены вопросы по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных и компенсации ущерба фермерам.

В рамках исполнения поручения Главы государства министр экологии, геологии и природных ресурсов также доложил, о том, что ведется работа по созданию государственного природного резервата на Каспийском море для сохранения популяции тюленей, охраны мест их обитания и зон размножения. Кроме того, тюлень занесен в Красную книгу.

«Нестабильность уровня воды в Каспийском море – естественная тенденция. Его также необходимо проверить и провести научные исследования», — сказал глава МЭГПР РК Сериккали Брекешев.

Отвечая на вопрос журналистов об увеличении гибели тюленей на Каспии, министр сообщил, что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, поэтому не удалось произвести отбор ткани для проведения токсикологических и вирусологических исследований.

«Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52% или 10 особей были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года. Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море», — сказал С. Брекешев.

Министр отметил, что пробы воздуха с места обнаружения погибших тюленей не содержали вредных веществ. А в пробах воды были незначительные превышения предельно допустимой концентрации никеля.