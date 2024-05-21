РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:12, 21 Май 2024 | GMT +6

    Два казахстанца завоевали «золото» турнира по боксу в Венгрии

    бокс
    Фото: freepik.com

    Казахстанские боксеры выступили в финале юношеского турнира по боксу памяти Герджели Борнемиса в Венгрии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    У юношей в финале в весовой категории до 54 килограммов Нурасыл Онгарбай победил техническим нокаутом во втором раунде словацкого боксера Кристиана Гарасника.

    Также «золото» завоевал Даулет Тулеугалиев, выступавший в 80+ кг: в финальном поединке он выиграл раздельным решением судей у украинца Йосипа Владислава Козакевича.

    Амир Рамазан (60 кг) закончил выступление на турнире с серебряной медалью: в финале он уступил единогласным решением судей боксеру из Украины Александру Ковачу.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Венгрия Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!