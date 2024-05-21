Два казахстанца завоевали «золото» турнира по боксу в Венгрии

Казахстанские боксеры выступили в финале юношеского турнира по боксу памяти Герджели Борнемиса в Венгрии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

У юношей в финале в весовой категории до 54 килограммов Нурасыл Онгарбай победил техническим нокаутом во втором раунде словацкого боксера Кристиана Гарасника.

Также «золото» завоевал Даулет Тулеугалиев, выступавший в 80+ кг: в финальном поединке он выиграл раздельным решением судей у украинца Йосипа Владислава Козакевича.

Амир Рамазан (60 кг) закончил выступление на турнире с серебряной медалью: в финале он уступил единогласным решением судей боксеру из Украины Александру Ковачу.