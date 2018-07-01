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Два казахстанских заповедника вошли в список ЮНЕСКО

25 Июля 2018 17:36 262
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Два казахстанских заповедника вошли в список ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два биосферных заповедника в Казахстане вошли во всемирную сеть биосферных резерватов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

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«Сегодня решением международного координационного совета МАБ (программа «Человек и биосфера») ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов были включены «Чарынский» и «Жонгар-Алатауский» национальные парки», - рассказал пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет. 

Отмечается, что, таким образом, список биосферных резерватов Казахстана на сегодняшний день включает 10 национальных биосферных резерватов: Акжайык, Аксу-Жабаглы, Коргалжын, Алаколь, Катон-Карагай, Барсакельмес, Каратау, Алтын-Эмель, Чарын и Жонгар-Алатау, а также один трансграничный биосферный резерват - Большой Алтай.

Всемирная сеть биосферных резерватов создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Она объединяет особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды.

Статус биосферного резервата ЮНЕСКО является очень важным для казахстанских особо охраняемых природных территорий, потому что подразумевает международное признание ценности наших природных территорий и позволяет им стать моделями устойчивого развития.

 


Два казахстанских заповедника вошли в список ЮНЕСКО

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Ключевые слова: Туризм, ЮНЕСКО, Астана, Минсельхоз, Экология,
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Автор:

Дамир Байманов

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