АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с президентом-основателем QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли. Также в совещании приняли участие ректоры высших учебных заведений. Они обсудили вопросы повышения глобальной конкурентоспособности казахстанских вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

ДВА КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗА ВОШЛИ В ТОП-100 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ АЗИИ

На совещании в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева президент-основатель QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакварелли провел презентацию. По его словам, Казахстан демонстрирует отличные результаты в новом выпуске рейтинга азиатских университетов.

Два казахстанских университета вошли в топ-100 лучших университетов Азии, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который вошел в топ-50 списка лучших азиатских вузов, заняв 44-ое место. ЕНУ имени Л.Н. Гумилева расположился на 96-м месте. Казахстан имеет наиболее широкое представительство в рейтинге среди других стран Центральной Азии: перечень лучших азиатских вузов насчитывает 32 университета страны.

В тройке лучших университетов Центральной Азии – только вузы Казахстана, они же занимают наивысшие позиции по индикаторам, связанным с международным признанием. КазНУ имени аль-Фараби имеет самые высокие показатели академической репутации и репутации среди работодателей в Центрально-Азиатском регионе, за ним следуют ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и Satbayev University.

«Эти результаты демонстрируют рост международного признания казахстанского высшего образования. Продвижение в мировых рейтингах – наглядное подтверждение улучшения качества казахстанского образования и высокого статуса университетов. Это показывает высокую конкурентоспособность наших вузов на международной арене», – подчеркнул министр.

Министр Саясат Нурбек поблагодарил гостя за визит и отметил, что казахстанские вузы продолжат совершенствоваться для достижения новых вершин в рейтинге QS.