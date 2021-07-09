Два казахстанских вуза лишены генеральной лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два шымкентских вуза лишены генеральной лицензии. Речь идет об университетах «Орда» (ранее – Международный университет «Silkway») и «Мирас», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Как сообщили в МОН РК, в 2020 году в ходе проверок университетов «Орда» и «Мирас» были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования. Деятельность двух вузов была приостановлена, и им дали время для устранения выявленных нарушений.

«Однако вузы занялись не столько наведением порядка в университетах, сколько обжалованием решения Комитета о приостановлении лицензии в судебном порядке в течение 8 месяцев. Но в итоге суд постановил: решение Комитета оставить в силе, а многочисленные жалобы вузов – без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Теперь решениями Специализированного межрайонного административного суда Шымкента от 1 июля 2021 года два этих вуза лишены генеральной лицензии.

«В мае этого года по итогам повторной проверки установлено, что работа над ошибками не проведена. Самый главный вопрос был в качестве подготовки кадров. Например, 97% обучающихся в университете «Орда» не смогли преодолеть пороговый балл и подтвердить достаточный уровень знаний и компетенций, полученных в процессе обучения. В обоих вузах имелись многочисленные факты непроведения занятий согласно расписанию. Не выставлялись текущие оценки, не проводились экзамены согласно утвержденному графику, дисциплины изучались не в полном объеме. Вместо положенных пяти кредитов были освоены только три кредита. Не все дисциплины обеспечены учебно-методическими материалами. Имеются большие расхождения между утвержденной педагогической нагрузкой преподавателей и ее фактическим исполнением, т.е. у преподавателя в нагрузке может быть запланировано чтение лекций по определенной дисциплине, а по факту он их не читает», – отметила руководитель Управления контроля в сфере высшего и послевузовского образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

Ранее Независимым агентством по обеспечению качества образования также было приостановлено действие аккредитации данных вузов, соответственно они не могут выдавать дипломы выпускникам. Для получения дипломов и завершения обучения студенты могут перевестись в другие вузы. Это предусмотрено Типовыми правилами деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования.

Согласно Закону РК «Об образовании» при лишении лицензии на занятие образовательной деятельностью или ликвидации организации образования учредитель принимает меры для перевода обучающихся в другие организации образования.







