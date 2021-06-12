Два казахстанских тяжелоатлета получили лицензии на Олимпиаду в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тяжелой атлетики IWF опубликовала список спортсменов, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио-2020. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Нашу страну на главном соревновании этого лета представят тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло в весовой категории до 55 кг среди женщин, и Игорь Сон в весовой категории до 61 кг среди мужчин. По итогам выступлений в квалификационный период Зульфия Чиншанло занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, набрав 3628, 3941 очка.
Игорь Сон расположился на девятом месте, набрав 3015,0319 очка. Казахстанский штангист отобрался на Игры по континентальной квоте.