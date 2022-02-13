Два казахстанских шорт-трекиста вышли в полуфинал Олимпиады-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 февраля, в Пекине на Олимпийских играх-2022 состоится розыгрыш медалей в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин. По итогам 1/4 финала в следующий круг пробились два казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Промежуточного успеха добились Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Ниикиша выиграл первый забег, автоматически попав в число участников полуфиналов.

Ажгалиев финишировал третьим в своем забеге, однако добрался в 1/2, благодаря быстрому финишному времени.

Адиль Галиахметов в свою очередь был пятым в забеге, завершив борьбу на ОИ.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана