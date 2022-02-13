Новости
Два казахстанских шорт-трекиста вышли в полуфинал Олимпиады-2022
13 Февраля 2022 17:20
Поделиться:
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 февраля, в Пекине на Олимпийских играх-2022 состоится розыгрыш медалей в шорт-треке на дистанции 500 метров среди мужчин. По итогам 1/4 финала в следующий круг пробились два казахстанца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Промежуточного успеха добились Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Ниикиша выиграл первый забег, автоматически попав в число участников полуфиналов.
Ажгалиев финишировал третьим в своем забеге, однако добрался в 1/2, благодаря быстрому финишному времени.
Адиль Галиахметов в свою очередь был пятым в забеге, завершив борьбу на ОИ.
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Шорт-трекист Абзал Ажгалиев пробился в финал Олимпиады
- Казахстанская биатлонистка выступила в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
- Пекин-2022: Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на Олимпиаде
- Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
- Горнолыжник Захар Кучин объяснил сход с дистанции
- ПЕКИН-2022: Из-за сильного снегопада отменили соревнования по фристайлу в дисциплине «слоупстайл»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн