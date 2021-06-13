Два казахстанских легкоатлета завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские легкоатлеты Иванов и Эктова на турнире в Бишкеке завоевали лицензии на Олимпиаду в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ».

Иван Иванов и Ирина Эктова примут участие в летних Олимпийских играх в Токио. сообщил главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике Дмитрий Карпов на своей странице в Instagram.

«Соревнования на призы Олимпийской чемпионки Т. Колпаковой в г. Бишкеке, прошедшие 12-13 июня принесли нашей сборной еще 2 лицензии! Иван Иванов в толкании ядра показал результат 21.11 см. Эктова Ирина в тройной прыжке 14 м 34см. Поздравляю спортсменов и тренеров! Не останавливаемся на достигнутом и продолжаем готовимся к Олимпийским играм!», - написал Дмитрий Карпов.