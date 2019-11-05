Два казахстанских клуба встретились в ВХЛ: «Сарыарка» обыграла «Торпедо» в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде «Сарыарка» в матче чемпионата ВХЛ сыграла с усть-каменогорским «Торпедо». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

В первом периоде карагандинец Дмитрий Михайлов и усть-каменогорец Дмитрий Громов обменялись шайбами. Во второй двадцатиминутке на шайбы Дмитрия Молодцова и Дениса Игнашина из «Торпедо» ответил Эдгарс Сиксна из «Сарыарки». В финальной части игры Айрат Зиазов и Эдгарс Кулда принесли победу карагандинской дружине. 9 ноября уже в Усть-Каменогорске карагандинская «Сарыарка» сыграет с «Торпедо». «Сарыарка» — «Торпедо» 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) Шайбы: 1:0 — 03:49 Михайлов. В равенстве 1:1 — 05:43 Громов (Шин, Игнашин). В равенстве 1:2 — 22:10 Молодцов (Рымарев). В большинстве 2:2 — 26:07 Сиксна (Кулда). В большинстве 2:3 — 30:50 Игнашин (Рымарев). В равенстве 3:3 — 43:53 Зиазов (Михайлов, Ремов). В равенстве 4:3 — 47:43 Кулда (Бирюков, Никулин). В равенстве Вратари: Рейзвих — Перевозчиков Штраф: 12:8 (2:0, 8:8, 2:0).