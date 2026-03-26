Два казахстанских клуба вошли в десятку лучших в Европе

В обновленном списке в число 10 лучших футзальных команд Европы вошли сразу два клуба из Казахстана. Алматинский «Кайрат» с 402 баллами занимает третье место, уступая лишь испанской «Пальме» (622 очка) и португальскому «Спортингу» (513 баллов).

Отметим, что «Пальма» является трехкратным и действующии победителем Лиги чемпионов УЕФА, «Спортинг» побеждал два раза, «Кайрат» также побеждал в главном клубном европейском соревновании два раза — в 2013 и 2015 годах, когда оно называлось не Лигой чемпионов, а Кубком УЕФА. Также алматинцы — 21-кратные чемпионы Казахстана.

На 10 месте в новом рейтинге УЕФА с 184 очками находится «Семей». За короткий срок своего существования команда из Семея становилась чемпионом Казахстана, впервые отобрав титул у «Кайрата», а также доходила до элитного раунда Лигм чемпионов.

В списке10 лучших футзальных команд Европы на местах с четвертого по девятое расположились испанская «Картахена», португальская «Бенфика», французский «Этуаль», латвийская «Рига», бельгийский «Андерлехт» и испанская «Барселона».

В сезоне-2025/26 оба казахстанских клуба не смогли выйти в финал четырех Лиги чемпионов.