Два казахстанских фильма получили призы Казанского международного фестиваля мусульманского кино

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казанский международный фестиваль мусульманского кино завершился в столице Татарстана. Масштабное мероприятие прошло с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

«Приза зрительских симпатий» удостоился совместный проект Татарстана и Казахстана – фильм «Тарлан». Для получения награды были приглашены режиссер картины Юлия Захарова, генеральный продюсер фильма от Республики Казахстан Алмагуль Тлеуханова и главный герой фильма Бекежан Маясаров.

«Народная любовь – самая честная и искренняя, надеюсь, что еще больше зрителей смогут увидеть наш фильм в будущем», - сказала Юлия Захарова.

Спецприз жюри достался картине «Мукагали» (Казахстан). Фильм посвящен казахскому поэту и писателю Мукагали Макатаеву и рассказывает о последних годах его жизни. Приз получал актер, сыгравший главного героя в фильме «Мукагали», Асланбек Жанбалаев.

За время работы XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино публике было представлено более 120 кинопродуктов конкурсной и внеконкурсной программ кинофорума. Кинопоказы посетили более 10 тыс. зрителей. В работе деловой площадки приняли участие 165 представителей киноиндустрии из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.













Фото: kazakhfilmstudios.kz