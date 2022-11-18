Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC

18 Ноября 2022, 14:41
Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC
18 Ноября 2022, 14:41

Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал актуальную версию представителей всех весовых категорий по итогам прошедшей в Акапулько (Мексика) ежегодной конвенции организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции казахстанских боксеров:

В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкий поднялся с десятого места на восьмое. Иван Дычко вошел в рейтинг под 32-м номером.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев переместился с 32-го места на 31-е, а Серик Мусадилов, бывший 40-м, покинул рейтинг.

Во втором среднем дивизионе обладатель пояса WBC Silver Али Ахмедов улучшил положение с десятого на пятое место, занимавший 19-ю строчку Айдос Ербосынулы покинул топ-40.

В среднем весе Мейирим Нурсултанов совершил подъем на три позиции, заняв пятую строку.

Данияр Елеусинов, занимавший 23-ю строчку в рейтинге полусреднего веса, стал 19-м. Талгат Шайкен — 30-й (был 36-м).

Чемпион WBC Silver Сергей Липинец сохранил девятую строчку первого полусреднего дивизиона. Бывший 29-й номер Батыр Джукембаев, представленный в рейтинге как канадский боксер, выбыл из табеля о рангах.


Фото: Boxing Scene


Новости по теме
Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF
Женская сборная Казахстана по теннису – в 10-ке сильнейших команд мира
Читайте также
Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF
Казахстанская боксерша объявила дату боя за титул чемпионки мира
Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА
Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
Головкин и Алимханулы узнали свои позиции в обновленном рейтинге ESPN
Названы пять лучших боксеров чемпионата Азии-2022
Сроки следующего боя после первой защиты титула озвучили в команде Жанибека Алимханулы
Новости партнеров
Популярное
1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору