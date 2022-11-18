Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC

18 Ноября 2022, 14:41

18 Ноября 2022, 14:41

Два казахстанских боксера вошли в топ-5 рейтинга WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал актуальную версию представителей всех весовых категорий по итогам прошедшей в Акапулько (Мексика) ежегодной конвенции организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции казахстанских боксеров:

В супертяжелом весе чемпион WBC International Жан Кособуцкий поднялся с десятого места на восьмое. Иван Дычко вошел в рейтинг под 32-м номером.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев переместился с 32-го места на 31-е, а Серик Мусадилов, бывший 40-м, покинул рейтинг.

Во втором среднем дивизионе обладатель пояса WBC Silver Али Ахмедов улучшил положение с десятого на пятое место, занимавший 19-ю строчку Айдос Ербосынулы покинул топ-40.

В среднем весе Мейирим Нурсултанов совершил подъем на три позиции, заняв пятую строку.

Данияр Елеусинов, занимавший 23-ю строчку в рейтинге полусреднего веса, стал 19-м. Талгат Шайкен — 30-й (был 36-м).

Чемпион WBC Silver Сергей Липинец сохранил девятую строчку первого полусреднего дивизиона. Бывший 29-й номер Батыр Джукембаев, представленный в рейтинге как канадский боксер, выбыл из табеля о рангах.

Фото: Boxing Scene