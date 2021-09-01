Два казахстанских боксера вошли в ТОП-10 рейтинга WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вышла обновленная версия рейтингов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий поднялся с 13-й позиции на десятую благодаря своей победе нокаутом над Джоуи Давейко в бою за титул чемпиона WBA International. Лидирует британец Даниэль Дюбуа, за ним в ТОП-3 располагаются Александр Усик из Украины и кубинский боксер Луис Ортис. Чемпионский титул WBA Super принадлежит Энтони Джошуа из Великобритании.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев был включен в рейтинг под десятым номером. Серик Мусадилов остался на 12-й строчке. На первом месте располагается Юниэр Дортикос (Куба), за ним в тройке лидеров идут Крис Биллам-Смит (Великобритания) и Кевин Лерена (ЮАР). Основной чемпионский пояс — у француза Арсена Гуламиряна.

Айдос Ербосынулы сохраняет первую строчку в рейтинге второго среднего веса, опережая россиянина Фёдора Чудинова и британца Джона Райдера. «Суперчемпионом» в этом дивизионе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

Представитель первой средней категории Садриддин Ахмедов по-прежнему замыкает ТОП-15 своего веса. Тройку сильнейших составляют французский боксер Мишель Соро, узбек Исраил Мадримов и боец из Испании Керман Лехаррага. Титулом WBA Super владеет американец Джермелл Чарло.

Султан Заурбек опустился с 11-й на 13-ю позицию в рейтинге второго полулегкого веса. Лидером табеля о рангах является Крис Колберт (США), за ним следуют Марк Урванов (Россия) и Хавьер Мартинес (США). «Суперчемпион» мира в данной категории отсутствует, «обычным» поясом владеет Рохер Гутьеррес из Венесуэлы.

Во втором легчайшем весе Евгений Павлов продолжает занимать девятую строчку. Лидерами дивизиона являются американцы Рэиси Алим и Ронни Риос, а также армянский спортсмен Азат Оганесян. «Суперчемпион» мира WBA в этом весовом подразделении — представитель Узбекистана Муроджон Ахмадалиев.