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    08:51, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Два казахстанца заболели пневмонией за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт Coronavirus2020.kz.

    23 апреля в Казахстане зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82664.

    Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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