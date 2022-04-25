Два казахстанца заболели пневмонией за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой сайт Coronavirus2020.kz.

23 апреля в Казахстане зафиксировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88894, летальных случаев - 5353, выздоровевших - 82664.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.