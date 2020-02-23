Два казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В Нью-Дели проходит заключительный день чемпионата Азии по видам борьбы. Завершать его будут вольники, где сегодня, 23 февраля, проходят соревнования в последних пяти весовых категориях. По итогам квалификации и основных раундов в финал вышли два представителя Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, в категории до 74 килограммов за золотую медаль будет биться Данияр Кайсанов. В полуфинале он справился с японцем Даичи Такатани - 9:4. В главной схватке ему будет противостоять Джитендер (Индия).

Также в финал пробился и Юсуп Батырмурзаев. Он успешно преодолел турнирную сетку в категории до 125 килограммов. В 1/2 Юсуп победил иранца Парвиза Хадибасмани - 4:0.

За золотую награду он поспорит с Худербулгой Дорджхандом из Монголии. За «бронзу» поборются Азамат Даулетбеков (до 86 килограммов) и Илисхан Чилаев (до 92 килограммов).