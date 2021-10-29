Два казахстанца вышли в 1/4 финала этап Кубка мира по шорт-треку в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. В первый день команда Казахстана записала в свой актив два выхода в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добились Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Они проявили себя на дистанции 500 метров.

Никиша выиграл седьмой забег, а Ажгалиев финишировал вторым во втором. Это позволило им пройти дальше по турнирной сетке.

Четвертьфиналы пройдут 30 октября.