22:36, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
Два казахстанца вышли в 1/4 финала этап Кубка мира по шорт-треку в Японии
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. В первый день команда Казахстана записала в свой актив два выхода в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Olympic.kz.
Успеха добились Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Они проявили себя на дистанции 500 метров.
Никиша выиграл седьмой забег, а Ажгалиев финишировал вторым во втором. Это позволило им пройти дальше по турнирной сетке.
Четвертьфиналы пройдут 30 октября.