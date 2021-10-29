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    22:36, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два казахстанца вышли в 1/4 финала этап Кубка мира по шорт-треку в Японии

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Японии стартовал этап Кубка мира по шорт-треку. В первый день команда Казахстана записала в свой актив два выхода в четвертьфинал. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Olympic.kz.

    Успеха добились Денис Никиша и Абзал Ажгалиев. Они проявили себя на дистанции 500 метров.

    Никиша выиграл седьмой забег, а Ажгалиев финишировал вторым во втором. Это позволило им пройти дальше по турнирной сетке.

    Четвертьфиналы пройдут 30 октября.


    Теги:
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