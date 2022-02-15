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Два казахстанца умерли от пневмонии с признаками КВИ

15 Февраля 2022 08:57
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Два казахстанца умерли от пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксировано в Казахстане, два летальных исхода и 28 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших – 87579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81127.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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