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    21:37, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Два казахстанца сыграют друг против друга в первом круге «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Лондоне прошла жеребьёвка третьего в сезоне турнира «Большого шлема», передает МИА «Казинформ».

    По информации Федерации тенниса Казахстана, дейс твующий чемпион соревнований и первая ракетка турнира, серб Новак Джокович, сыграет в своём стартовом матче с британцем Джеком Дрэйпером. Соперником второго номера посева, россиянина Даниила Медведева, станет немец Ян-Леннард Штруфф. Роджер Федерер сойдётся с 42-й ракеткой мира, французом Адрианом Маннарино. Третья ракетка «мэйджора», грек Стефанос Циципас, сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, а посеянный четвёртым Александр Зверев из Германии - с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

    «Казахстанским теннисистам, волей судьбы, выпало дерби - Александр Бублик в стартовом раунде померится силами с товарищем по Национальной команде Михаилом Кукушкиным «, - проинформировала пресс-служба ФТК в Instagram .

    Ранее сообщалось о том, что определились соперницы казахстанок в первом круге «Уимблдона». П ервая ракетка нашей страны Елена Рыбакина на старте турнира проэкзаменует француженку Кристину Младенович. Соперницей Зарины Дияс стала Анастасия Севастова из Латвии, а Юлия Путинцева сыграет с соперницей из квалицикации. Её имя станет известно позже.

    Напомним, не так давно Александр Бублик и Михаил Кукушкин уже играли друг с другом – их свел жребий в первом круге турнира Eastbourne International в Великобритании. Тогда Бублик обыграл Кукушкина – 6:1, 6:4.


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