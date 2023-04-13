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Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Апреля 2023, 19:00
Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) за апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Возглавляет список чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик.

В рейтинг попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27-е место, Алимханулы — 48-е.

Топ-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит так:
1. Александр Усик (Украина)
2. Наоя Иноуэ (Япония)
3. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
4. Эррол Спенс-младший (США)
5. Дмитрий Бивол (Россия)
6. Девин Хэйни (США)
7. Теренс Кроуфорд (США
8. Джермелл Чарло (США)
9. Хуан Эстрада (Мексика).
10. Шакур Стивенсон (США).


Спорт   Головкин   Бокс   Жанибек Алимханулы  
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