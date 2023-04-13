Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) за апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Возглавляет список чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик.

В рейтинг попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27-е место, Алимханулы — 48-е.

Топ-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит так:

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

4. Эррол Спенс-младший (США)

5. Дмитрий Бивол (Россия)

6. Девин Хэйни (США)

7. Теренс Кроуфорд (США

8. Джермелл Чарло (США)

9. Хуан Эстрада (Мексика).

10. Шакур Стивенсон (США).