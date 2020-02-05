Два кардиоцентра откроют в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане создадут два кардиологических центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году ставится задача создать кардиоцентры в городах Аягоз и Алтай. Нечего ездить за 300 километров в Семей и за 450 километров в Усть-Каменогорск. У них есть инсультные центры, будут кардиоцентры», - сообщил во время отчетной встречи перед Общественным советом аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов.

Глава области подчеркнул, что специалисты на месте смогут оказывать квалифицированную помощь жителям как Аягозского, так и Урджарского, Тарбагатайского, а также частично остальных районов области.

Напомним, что Д. Ахметов также поручил переоборудовать 9 родильных домов в Восточном Казахстане, чтобы роженицы из отдаленных сел смогли получать квалифицированную помощь в районных центрах, не выезжая за тысячу километров в Усть-Каменогорск и Семей.