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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Два кардиоцентра откроют в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане создадут два кардиологических центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году ставится задача создать кардиоцентры в городах Аягоз и Алтай. Нечего ездить за 300 километров в Семей и за 450 километров в Усть-Каменогорск. У них есть инсультные центры, будут кардиоцентры», - сообщил во время отчетной встречи перед Общественным советом аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов.
Глава области подчеркнул, что специалисты на месте смогут оказывать квалифицированную помощь жителям как Аягозского, так и Урджарского, Тарбагатайского, а также частично остальных районов области.
Напомним, что Д. Ахметов также поручил переоборудовать 9 родильных домов в Восточном Казахстане, чтобы роженицы из отдаленных сел смогли получать квалифицированную помощь в районных центрах, не выезжая за тысячу километров в Усть-Каменогорск и Семей.
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