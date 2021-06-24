РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:16, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Два карагандинских дзюдоиста завоевали лицензии на Олимпийские игры

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала список спортсменов, прошедших олимпийскую квалификацию. Казахстан на Играх в Токио будет представлен шестью дзюдоистами, два из них из Карагандинской области. Это Жансай Смагулов в весовой категории до 73 кг и Ислам Бозбаев в весовой категории до 90 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В течение трёх лет спортсмены пяти континентов, представляющие 110 стран, включая Японию как страну-хозяйку, соревновались, чтобы заслужить право выступать на олимпийской арене. В распределении квот использовалась итоговая сумма в олимпийском рейтинге.

    Квалификационный период завершился сразу после чемпионата мира по дзюдо в Венгрии. После подсчёта всех очков, завоёванных участниками мирового тура по дзюдо, стал известен итоговый список спортсменов.

    «Отбор на игры начали проводить с 25 мая 2018 года. В каждом весе выступят по 18 спортсменов. В каждой категории от страны может соревноваться только один атлет», – отметил главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгелдиев.

    На Олимпийских играх спортсмены разыграют в общей сложности пятнадцать комплектов медалей – по семь у мужчин и женщин. Ещё один отведён на командные соревнования.

    На прошлой Олимпиаде-2016 в Рио нашу страну тоже представляли шесть дзюдоистов.

    В настоящее время Казахстан завоевал 82 лицензии в 28 видах спорта.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!