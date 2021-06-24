Два карагандинских дзюдоиста завоевали лицензии на Олимпийские игры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала список спортсменов, прошедших олимпийскую квалификацию. Казахстан на Играх в Токио будет представлен шестью дзюдоистами, два из них из Карагандинской области. Это Жансай Смагулов в весовой категории до 73 кг и Ислам Бозбаев в весовой категории до 90 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение трёх лет спортсмены пяти континентов, представляющие 110 стран, включая Японию как страну-хозяйку, соревновались, чтобы заслужить право выступать на олимпийской арене. В распределении квот использовалась итоговая сумма в олимпийском рейтинге.

Квалификационный период завершился сразу после чемпионата мира по дзюдо в Венгрии. После подсчёта всех очков, завоёванных участниками мирового тура по дзюдо, стал известен итоговый список спортсменов.

«Отбор на игры начали проводить с 25 мая 2018 года. В каждом весе выступят по 18 спортсменов. В каждой категории от страны может соревноваться только один атлет», – отметил главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгелдиев.

На Олимпийских играх спортсмены разыграют в общей сложности пятнадцать комплектов медалей – по семь у мужчин и женщин. Ещё один отведён на командные соревнования.

На прошлой Олимпиаде-2016 в Рио нашу страну тоже представляли шесть дзюдоистов.

В настоящее время Казахстан завоевал 82 лицензии в 28 видах спорта.