Два кандидата в депутаты Сената зарегистрированы от Павлодарской области

12 Января 2023, 14:27

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего по Павлодарской области было выдвинуто 5 человек, в том числе 1 кандидат был поддержан решениями сессий трех районных маслихатов; 4 кандидата выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От Павлодарской области в Сенат Парламента Республики Казахстан избирается один депутат», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Павлодарской областной территориальной избирательной комиссии.

Там подчеркнули, что территориальная избирательная комиссия провела все запланированные мероприятия по выборам депутата Сената Парламента в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством. По Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», кандидатов выдвигают маслихаты, либо они выходят на выборы в порядке самовыдвижения. Всего по Павлодарской области было выдвинуто 5 человек, в том числе 1 кандидат был поддержан решениями сессий трех районных маслихатов. 4 кандидата выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

«По итогам проверки всех необходимых документов Павлодарская областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты Сената Парламента РК Айтжанову Динару Нуржановну, Айткенова Ернура Нурмухановича, Дычко Николая Васильевича», - добавили в избиркоме.

По поданному последним кандидатом заявлению областная избирательная комиссия отменила свое решение о его регистрации. Поэтому в избирательные бюллетени внесены фамилии только Д. Айтжановой и Е. Айткенова.

Избирательный бюллетень для тайного голосования будет выдаваться членами комиссии на основании списков выборщиков по предъявлению удостоверения личности. При получении бюллетеня каждый выборщик должен расписаться в списке выборщиков в графе о получении бюллетеня. Избирательный бюллетень заполняется голосующим в кабине для тайного голосования. В бюллетене отметка ставится в пустом квадрате справа от фамилии кандидата.

«В голосовании по выборам депутатов Сената принимают участие депутаты маслихатов всех уровней. В Павлодарской области в голосовании примут участие 187 депутатов. Совместное заседание выборщиков и областной территориальной избирательной комиссии будет проходить в городском Дворце культуры имени Естая 14 января 2023 года. Начало заседания - 11.00 часов», - сообщил источник.