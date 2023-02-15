Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica»

15 Февраля 2023, 15:38
Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два кандидата исключены из списка кандидатов партии «Respublica» на выборы в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Respublica» представила партийный список из 25 человек. Вместе с тем, в ЦИК поступили официальные заявления от двух человек об исключении их из партийного списка. Заявление Иманашева Дархана Сериковича от 10 февраля 2023 года поступило в ЦИК 14 февраля текущего года. Заявление Султанова Олжаса Абзаловича от 11 февраля 2023 года поступило в ЦИК РК 14 февраля 2023 года», - сказал член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

В соответствии с пунктом первым статьи 90 КЗ «О выборах» на основании их заявления ЦИК подготовлены проекты решения об исключении Дархана Иманашева и Олжаса Султанова из партийного списка.

Ранее сообщалось, что ЦИК РК не допустила к участию в выборах кандидата от партии «Respublica» Сырымбека Тау. Партия «Respublica» подала документы в ЦИК РК 8 февраля.

Список кандидатов в депутаты от партии «Respublica» был опубликован ранее.


Новости по теме
Избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции – эксперт о выборах депутатов
Предстоящие парламентские выборы обсудили казахстанские дипломаты с таджикскими экспертами
Электоральную культуру обсудили эксперты КИСИ в Жезказгане
Теги:
Читайте также
Избирательная гонка проходит в духе здоровой конкуренции – эксперт о выборах депутатов
Предстоящие парламентские выборы обсудили казахстанские дипломаты с таджикскими экспертами
Электоральную культуру обсудили эксперты КИСИ в Жезказгане
В рамках проекта «Жер аманаты» в сельскохозяйственный оборот будет введено 345 тысяч га земель
Бесплатным будет проезд в автобусах 19 марта в Астане
Более 700 тысяч избирателей зарегистрированы в Карагандинской области
Какие вопросы подняла партия «Ақ жол» на теледебатах
Какие проблемы затронул на теледебатах Нурлан Ауесбаев
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей