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    13:33, 13 Май 2024 | GMT +6

    Два канала поставки марихуаны в регионы Казахстана ликвидировала полиция

    наркотики, полиция
    Фото: Polisia.kz

    Подразделениями по противодействию наркопреступности проведена операция по задержанию преступников, которые пытались организовать канал поставки наркотических средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Задержаны двое мужчин, у которых из автомашины были изъяты три сумки с целлофановыми свертками в количестве 27 штук с марихуаной весом 100 кг. Запрещенные вещества в Мангистаускую область были доставлены большегрузными фурами из Жамбылской области.

    Аналогичный факт пресечен в области Улытау. В регионе для выявления и пресечения наркопреступлений установлен ряд наркопостов. При несении службы на одном из таких постов на трассе «Кызылорда — Павлодар» сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes Benz, где обнаружили мешки, обмотанные скотчем.

    Всего из салона и багажного отсека транспорта изъято 10 мешков. Экспертиза показала, что внутри них была высушенная марихуана общим весом 125 кг. 

     

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Кызылординская область Борьба с наркотиками Жамбылская область Видео Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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