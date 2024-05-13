Два канала поставки марихуаны в регионы Казахстана ликвидировала полиция

Подразделениями по противодействию наркопреступности проведена операция по задержанию преступников, которые пытались организовать канал поставки наркотических средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны двое мужчин, у которых из автомашины были изъяты три сумки с целлофановыми свертками в количестве 27 штук с марихуаной весом 100 кг. Запрещенные вещества в Мангистаускую область были доставлены большегрузными фурами из Жамбылской области.

Аналогичный факт пресечен в области Улытау. В регионе для выявления и пресечения наркопреступлений установлен ряд наркопостов. При несении службы на одном из таких постов на трассе «Кызылорда — Павлодар» сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes Benz, где обнаружили мешки, обмотанные скотчем.

Всего из салона и багажного отсека транспорта изъято 10 мешков. Экспертиза показала, что внутри них была высушенная марихуана общим весом 125 кг.