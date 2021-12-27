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Два кабинета инклюзивного образования открылись в Мангистауской области

27 Декабря 2021 16:12
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Два кабинета инклюзивного образования открылись в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «К 30 летию Независимости – 30 мероприятий» в школе № 4 поселка Жетыбай и в школе «Каракудук» села Бостан введены в эксплуатацию кабинеты для детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщила руководитель Каракиянского районного отдела образования Калбиби Беккалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам Калбиби Беккалиной, в настоящее время в Каракиянском районе функционируют 10 кабинетов инклюзивного образования. Они созданы при школах. Четыре были открыты в районном центре, три в селе Жетыбай, два в селе Мунайшы и один в селе Бостан.

«37 детям с особыми образовательными потребностями преподают учителя, прошедшие курсы повышения квалификации. Для всестороннего развития обучающихся детей, созданы специальные кабинеты, тренинговые и игровые площадки, диалоговые кабинеты для индивидуальной работы.

Для развития мелкой моторики учащихся были приобретены различные дидактические развивающие игры, пазлы мозаики и мольберты за счет спонсорских средств», - рассказала Калбиби Беккалина.


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#Образование   #Мангистауская область   #30 лет Независимости  
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Автор:

Аружан Саптарова

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