Два избирательных участка для вахтовиков открыли в Атырауской области

В Атырауской области в рамках подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа, созданы два новых избирательных участка на предприятиях, где применяется вахтовый метод работы, передает корреспондент Kazinform.

В настоящее время подготовительные мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан.

По информации Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, организацию выборов в регионе будут обеспечивать 9 территориальных и 278 участковых избирательных комиссий, в состав которых входят 2101 человек.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 23 Конституционного закона «О выборах», предусматривающую создание избирательных участков, теперь появилась возможность образовывать избирательные участки на предприятиях с непрерывным производственным циклом и на предприятиях, где труд организован вахтовым методом.

— В связи с этим в городе Атырау и Жылыойском районе открыты два новых избирательных участка. Один из них расположен на комплексном заводе по подготовке нефти и газа «Болашак» компании NCOC, второй — в вахтовом поселке «Каспий самалы» на месторождении Прорва, — сказала председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Асия Кыстаубаева.

В настоящее время местные исполнительные органы уточняют списки избирателей. По состоянию на 9 июля в Атырауской области зарегистрировано около 426 тыс. избирателей.

В соответствии с законодательством о выборах, если избиратель знает, что в день голосования не будет находиться по месту своей постоянной регистрации, он вправе не позднее чем за 30 дней до дня голосования подать заявление в акимат территории, где будет находиться, и быть включенным в список избирателей по месту своего пребывания.

Иными словами, избиратели, которые будут находиться в другой области, должны до 23 июля направить соответствующее заявление, после чего их включат в список избирателей этой области. Соответствующий акимат внесет избирателя в список и организует его исключение в день голосования из списка по месту постоянной регистрации.

— Граждане, пропустившие этот срок, смогут с 7 августа по 22 августа до 18:00 получить на избирательном участке по месту постоянной регистрации открепительное удостоверение, которое даст им возможность проголосовать в другом регионе. Получить открепительное удостоверение можно по доверенности, при этом нотариальное удостоверение такой доверенности не требуется. Однако дубликат утраченного открепительного удостоверения не выдается, — добавила председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Асия Кыстаубаева.

Кроме того, для информационной поддержки избирателей в регионе начали работу 10 call-центров.

Помимо этого, с сегодняшнего дня начинает работать Telegram-бот, с помощью которого граждане смогут получить информацию о своем избирательном участке, порядке голосования, а также другие сведения, касающиеся избирательной кампании.