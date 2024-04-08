Два из трех мостов закрыты в Костанае из-за паводка

Тобол вышел из берегов и затопил два моста в Костанае. Дорога перекрыта, водителей просят отнестись с пониманием и не выезжать за пределы города без надобности, передает корреспондент агентства Kazinform

О его закрытии сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

— Движение по центральному мосту, соединяющего Костанай и Костанайский район закрыто для грузового транспорта. Напоминаем, из-за переливов вчера было закрыто движение для всех видов транспорта через «корейский» мост и мост КЖБИ. Для транзитного транспорта, следующего по маршруту в Актобе и РФ (Челябинск) следует совершать объезд города Костаная по автодороге КР-3 «Тобыл — Садчиковка — Сергеевка». Для транзитного транспорта, следующего из РФ и Актобе в города Астана, Кокшетау, Алматы через Рудный с выездом на автодорогу КР-3 «Тобыл — Садчиковка — Сергеевка». Просим заблаговременно выстраивать маршрут и следить за официальными сообщениями, — говорится в сообщении.

Вода полностью затопила участки в низинах в Костанае. Сюда попал и огромный ТРЦ «Апельсин» — пользователи в социальных сетях делятся кадрами, как под воду уходит целое здание.

Также затопило городские набережные, триатлон-парк, дачные сообщества и поселки близ города. Вода практически прибывает на глазах.

Фото: : департамент полиции Костаная

Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там 28 марта объявили режим ЧС. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области, в том числе Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

Непростая ситуация сложилась и в областном центре — там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.