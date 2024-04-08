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    18:42, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Два из трех мостов закрыты в Костанае из-за паводка

    мост, дорога
    Фото: департамент полиции Костаная

    Тобол вышел из берегов и затопил два моста в Костанае. Дорога перекрыта, водителей просят отнестись с пониманием и не выезжать за пределы города без надобности, передает корреспондент агентства Kazinform

    О его закрытии сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

    — Движение по центральному мосту, соединяющего Костанай и Костанайский район закрыто для грузового транспорта. Напоминаем, из-за переливов вчера было закрыто движение для всех видов транспорта через «корейский» мост и мост КЖБИ. Для транзитного транспорта, следующего по маршруту в Актобе и РФ (Челябинск) следует совершать объезд города Костаная по автодороге КР-3 «Тобыл — Садчиковка — Сергеевка». Для транзитного транспорта, следующего из РФ и Актобе в города Астана, Кокшетау, Алматы через Рудный с выездом на автодорогу КР-3 «Тобыл — Садчиковка — Сергеевка». Просим заблаговременно выстраивать маршрут и следить за официальными сообщениями, — говорится в сообщении.

    Вода полностью затопила участки в низинах в Костанае. Сюда попал и огромный ТРЦ «Апельсин» — пользователи в социальных сетях делятся кадрами, как под воду уходит целое здание.

    Также затопило городские набережные, триатлон-парк, дачные сообщества и поселки близ города. Вода практически прибывает на глазах.

    дорога
    Фото: : департамент полиции Костаная

    Напомним, Костанайская область борется с паводками. Первые сообщения о прибывшей воде поступили из южных регионов области: Амангельдинский, Джангельдинский районы и Аркалык. Там 28 марта объявили режим ЧС. Также режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайской районах и Костанае.

    Ущерб, которые понесли жители районов, в акимате области пообещали возместить. Оценочная комиссия уже проводит работу по подсчету причиненного ущерба.

    Позже стало известно, что с зоне риска оказываются еще 14 районов области, в том числе Наурузумский, Мендынгаринский, Карасуский районы и город Рудный.

    Непростая ситуация сложилась и в областном центре — там затопило район «Костанай-2». Позже, акимат города заявил, что затопить может и другие прибрежные районы города из-за повышения уровня воды в реке Тобол.

    В борьбе с паводками помогают не только спецслужбы, но и неравнодушные граждане.

    Теги:
    мост Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы полиция Костанайская область Транспорт Видео Безопасность Костанай Паводки
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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