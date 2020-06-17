Два из трех автомобилей в Казахстане старше 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных легковых автомобилей на конец апреля 2020 года составило 3,9 миллиона, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Из них 94,6% принадлежат физическим лицам: здесь количество сократилось за год на 0,7%, до 3,7 млн легковых автомобилей. Юридическим лицам принадлежит 213,7 тыс. легковых автомобилей, что на 8,2% больше, чем в апреле прошлого года.

Доля легковых автомобилей на бензине за год выросла с 87,2% до 88,9%. Это 3,5 млн авто, на 1,7% больше, чем в прошлом году. Доля автомобилей на дизельном топливе сократилась с 2,1% до 1,9%, на смешанном — с 8,7% до 7,4%.

По объёму двигателя преобладают легковые автомобили от 1,5 тыс. до 2 тыс. куб. см, их доля за год сократилась с 46,2% до 45,7%. Увеличилась доля легковых автомобилей с объёмом двигателя от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. куб. см — с 15,7% до 17,4%, а также с объёмом от 2 тыс. до 2,5 тыс. куб. см — с 15,3% до 17,3%.

По году выпуска традиционно значительно преобладают легковые автомобили возрастом более 10 лет, их доля выросла с 63,5% до 65%. При этом также выросла доля новых автомобилей возрастом менее 3 лет — с 10,2% до 11%. По легковым автомобилям возрастом от 3 лет до 10 лет за год сократилось как количество, так и доля в общем числе «железных коней».

Количество зарегистрированных автомобилей возрастом более 10 лет за последний год выросло на 2,1%, до 2,6 млн.

Среди регионов РК самое большое количество таких старых автомобилей зарегистрированы в Алматинской области — 395,6 тыс. авто (+1%), следом идет Алматы — 250,4 тыс. (–0,8%) и ВКО — 217,3 тыс. машин (–14,8%). Самая высокая концентрация старых легковых автомобилей наблюдается в Алматинсокой области — 79,4% от всех легковых автомобилей в регионе, следом идут Жамбылская (78,9%) и Павлодарская (78,2%) области.