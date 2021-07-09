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    17:57, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Два iPhone12 среди вакцинированных разыграют сегодня в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 июля, в Нур-Султане в прямом эфире соцсетей акимата (Facebook, YouTube) в 20:00 ч. стартует розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В первом розыгрыше участие принимают вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 6 июля (количество вакцинированных за данный промежуток времени - 259 тыс. 115).

    В последующем розыгрыш двух iPhone12 также будет проводиться еженедельно до конца лета. Трансляция розыгрыша будет проводиться в прямом эфире соцсетей акимата (Facebook, YouTube).

    Для определения победителя конкурса на платформе Birge был установлен специальный сервис рандомайзер, который генерацией ID вакцинированных выберет победителей. В разработке также приняло участие IT-сообщество.

    На сегодня сервис синхронизирован с данными вакцинированных Министерства здравоохранения РК, в связи с чем жители столицы, получившие прививку, участвуют в конкурсе автоматически.

    Напомним, конкурс среди вакцинированных был запущен для стимулирования населения к получению вакцины, которая позволит улучшить текущую ситуацию и выработать коллективный иммунитет для победы над пандемией коронавируса. Также ряд ТРЦ и ТД разыгрывают ценные призы среди вакцинированных.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Общество
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