Два iPhone12 среди вакцинированных разыграют сегодня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 9 июля, в Нур-Султане в прямом эфире соцсетей акимата (Facebook, YouTube) в 20:00 ч. стартует розыгрыш двух iPhone12 среди вакцинированных горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В первом розыгрыше участие принимают вакцинированные с момента старта вакцинации в городе по 6 июля (количество вакцинированных за данный промежуток времени - 259 тыс. 115).

В последующем розыгрыш двух iPhone12 также будет проводиться еженедельно до конца лета. Трансляция розыгрыша будет проводиться в прямом эфире соцсетей акимата (Facebook, YouTube).

Для определения победителя конкурса на платформе Birge был установлен специальный сервис рандомайзер, который генерацией ID вакцинированных выберет победителей. В разработке также приняло участие IT-сообщество.

На сегодня сервис синхронизирован с данными вакцинированных Министерства здравоохранения РК, в связи с чем жители столицы, получившие прививку, участвуют в конкурсе автоматически.

Напомним, конкурс среди вакцинированных был запущен для стимулирования населения к получению вакцины, которая позволит улучшить текущую ситуацию и выработать коллективный иммунитет для победы над пандемией коронавируса. Также ряд ТРЦ и ТД разыгрывают ценные призы среди вакцинированных.