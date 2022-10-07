Два инвестпроекта на 10 млрд тенге реализуют в СКО
На своей странице в социальной сети глава региона написал, что рабочие места на заводах по производству ДСП и легких стальных тонкостенных конструкций создадут для молодых североказахстанцев.
«Завод ДСП - второй проект турецкого инвестора. В прошлом году он запустил фанерный комбинат. Тогда здесь работали 160 человек, сейчас уже 300. Дополнительно создадут еще 300 рабочих мест на новом заводе ДСП», - написал К. Аксакалов.
Площадь завода составляет 25 тысяч квадратных метров. Инвестор вкладывает в проект восемь млрд тенге. Установят современное оборудование из Турции и Китая. Новый завод будет выпускать 50 тысяч кубометров ДСП.
«Завод легких стальных тонкостенных конструкций будет выпускать быстровозводимые металлоконструкции для строительства зданий. Это решит вопрос логистики и перевозки комплектующих, что, в свою очередь, сократит срок и стоимость строительства объектов. К примеру, возведение молочной фермы длится до двух лет, с вводом нового завода срок строительства сократится до одного сезона. Инвесторы планируют вложить два млрд тенге. Проект размещен на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, государство поможет с подведением инфраструктуры», - сообщил К. Аксакалов.