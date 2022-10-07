Два инвестпроекта на 10 млрд тенге реализуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов свозил представителей молодежи на предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты на общую сумму в 10 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что рабочие места на заводах по производству ДСП и легких стальных тонкостенных конструкций создадут для молодых североказахстанцев.

«Завод ДСП - второй проект турецкого инвестора. В прошлом году он запустил фанерный комбинат. Тогда здесь работали 160 человек, сейчас уже 300. Дополнительно создадут еще 300 рабочих мест на новом заводе ДСП», - написал К. Аксакалов.

Площадь завода составляет 25 тысяч квадратных метров. Инвестор вкладывает в проект восемь млрд тенге. Установят современное оборудование из Турции и Китая. Новый завод будет выпускать 50 тысяч кубометров ДСП.