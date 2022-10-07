РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Два инвестпроекта на 10 млрд тенге реализуют в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов свозил представителей молодежи на предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты на общую сумму в 10 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в социальной сети глава региона написал, что рабочие места на заводах по производству ДСП и легких стальных тонкостенных конструкций создадут для молодых североказахстанцев.

    «Завод ДСП - второй проект турецкого инвестора. В прошлом году он запустил фанерный комбинат. Тогда здесь работали 160 человек, сейчас уже 300. Дополнительно создадут еще 300 рабочих мест на новом заводе ДСП», - написал К. Аксакалов.

    Площадь завода составляет 25 тысяч квадратных метров. Инвестор вкладывает в проект восемь млрд тенге. Установят современное оборудование из Турции и Китая. Новый завод будет выпускать 50 тысяч кубометров ДСП.

    «Завод легких стальных тонкостенных конструкций будет выпускать быстровозводимые металлоконструкции для строительства зданий. Это решит вопрос логистики и перевозки комплектующих, что, в свою очередь, сократит срок и стоимость строительства объектов. К примеру, возведение молочной фермы длится до двух лет, с вводом нового завода срок строительства сократится до одного сезона. Инвесторы планируют вложить два млрд тенге. Проект размещен на территории специальной экономической зоны Qyzyljar, государство поможет с подведением инфраструктуры», - сообщил К. Аксакалов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экономика Инвестпроекты
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!