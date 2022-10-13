13 Октября 2022, 17:46

Два иностранца задержаны в аэропорту Астаны и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два находившиеся в розыске иностранных гражданина задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

13 октября в столичном аэропорту по прилету авиарейса сообщением «Тбилиси-Астана» установлен и задержан 42-летний гражданин Грузии. В сентябре 2021 года постановлением Иркутского районного суда Российской Федерации он был объявлен в межгосударственный розыск за совершение уголовного правонарушения по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В этот же день аналогичное задержание имело место при регистрации на рейс сообщением «Алматы-Москва». Задержанным оказался уголовный преступник, 1983 года рождения, который находился в международном розыске МВД Республики Узбекистан за совершение преступления по ч.1 ст.168 УК РУ (Мошенничество) .

В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.