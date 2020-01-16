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Два индонезийских острова ушли под воду из-за таяния ледников
16 Января 2020 12:45
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ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – Два небольших острова в Южной Суматре (Индонезия) ушли под воду из-за изменения климата, четыре других находятся на грани исчезновения под водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TheJakartaPost.
Острова Бетет и Гандул ушли под воду на глубину один и три метра соответственно.
По данным Walhi, индонезийского форума по окружающей среде, если не будет приниматься никаких мер, еще четыре острова, которые на данный момент находятся на высоте четырех метров выше уровня моря, могут исчезнуть под водой вслед за Бететом и Гандулом.
«Ушедшие под воду острова были необитаемы. Остров Бетет являлся частью национального парка Бербак-Сембиланг», - сказал исполнительный директор Walhi South Sumatra Хайрул Собри.
Ключевые слова: Происшествия, Экология, Индонезия,
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