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Два игровых клуба нарушили карантин в Жанаозене

9 Ноября 2020 09:44
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Два игровых клуба нарушили карантин в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Правоохранители выявили два игровых заведения, нарушивших карантинные ограничения в Жанаозене, передает lada.kz.

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В первом эпизоде заведение было открыто после 23:00. Здесь собралось порядка 40 человек. Санитарные требования не соблюдались. Большинство посетителей были без масок. Они были доставлены в управление полиции. В отношении арендатора здания и организатора бизнеса будут собраны материалы в суд.

Вторая точка во время ночного рейда была якобы закрыта. Как выяснилось, там находились 50 посетителей в возрасте от 18 до 30 лет. Они также были доставлены в местное управление полиции. Санитарные требования в данном заведении также не соблюдались. В данном случае аналогично ведётся сбор материалов в отношении арендатора и организатора.

Инспекторы управления полиции Жанаозена усилили проверку подобных развлекательных центров, работа которых на время карантинных мер запрещена.


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#Мангистауская область   #Коронавирус  
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