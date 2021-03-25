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    18:01, 24 Март 2021 | GMT +6

    Два грузовых поезда столкнулись в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - На станции Комбинатская города Жезказгана произошло столкновение двух грузовых поездов. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    23 марта в 11:15 часов на станции Комбинатская столкнулись два грузовых состава.

    «В ТОО «Tranco JEZZ« (Транко Жез), на станции Комбинатская произошло столкновение прибывающего на станцию поезда с 17 груженными думпкарами со стоящим на станции Комбинатская поездом с 20 груженными думпкарами. В результате столкновения пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», - сообщили в УЧС города Жезказгана.

    По предварительным данным, у одного из тепловозов отказала тормозная система.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Видео
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